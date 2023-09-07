ФСБ пресекла деятельность контрабандистов, которые поставляли в Западную Европу запчасти для боевых самолетов и вертолетов, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, в состав группы входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии.

В ФСБ заявили, что они покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевой авиатехники, а затем продавали их иностранным заказчикам. Всего у группы изъяли более сотни изделий для боевых вертолетов и самолетов, а также 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.

В спецслужбе подчеркнули, что участие группы в организации ремонтно-восстановительных работ для ВСУ подтверждено документами.

Против членов группы возбудили уголовное дело о контрабанде военной техники в составе организованной группы. Они арестованы.