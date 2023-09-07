В Москве в посылке из Индии нашли грибы-паразиты стоимостью 1 млн рублей

Таможенники обнаружили грибы-паразиты стоимостью в 1 млн рублей в посылке из Индии. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ, при сканировании на почте в Москве сотрудники ведомства нашли в коробке высушенных гусениц, внутри которых проросли плодовые тела Кордицепса китайского.

Заказ предназначался жителю подмосковного города Котельники. При этом отправитель оценил содержимое посылки в 200 рупий (около 236 рублей), а разрешительных документов на ввоз у товара отсутствовали. Таможенники отправили посылку обратно в Индию.

Кордицепс китайский является самым дорогим грибом, который применятся в восточной медицине. Ввозить его в Россию можно лишь при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора.