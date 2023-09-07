Трое осужденных сбежали из нижегородской колонии

Трое осужденных совершили побег из колонии-поселения в Нижегородской области. Двоих уже удалось поймать, уточнили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по региону. Мужчины были привлечены к ответственности за кражу.

"Утром 7 сентября в 04:00 во время обхода территории сотрудниками колонии-поселения № 15 в Краснобаковском районе выявлено отсутствие трех осужденных на спальных местах. В настоящее время двое осужденных задержаны, поиски третьего продолжаются", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты организовали поиски преступника в ближайших населенных пунктах. Проверяются неэксплуатируемые здания и окрестности. Колония-поселение отличается тем, что там отсутствует охрана, а осужденным разрешают свободно перемещаться в пределах территории. Кроме того, с одобрения администрации можно посещать населенный пункт. Однако, если осужденные покидают колонию без разрешения, их могут обвинить в побеге из места лишения свободы. Ранее в Карачаево-Черкесии из психбольницы сбежал неоднократно осужденный мужчина.