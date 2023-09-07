Параплан упал в Кабардино-Балкарии

Параплан упал в Чегемском районе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Пилот не справился с управлением и совершил жесткое приземление, в результате получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Других подробностей не приводится.

В начале августа сообщалось, что пилот параплана, который потерпел крушение в ходе спортивных мероприятий у села Курай в Республике Алтай, выжил.

В мае Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае упал мотопараплан.