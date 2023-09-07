В Сибири мужчина заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей

Житель Красноярского края заболел туляремией, после того как порезал колбасу ножом, которым давил клещей в лесу. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Заболевание выявили у 67-летнего жителя Балахтинского района. Выяснилось, что, находясь в лесу, он снимал со своей одежды клещей и давил их руками и ножом. Последний он не помыл и после резал им колбасу. Через еду возбудитель инфекции попал в организм.

Всего с 2012 года это третий случай заболевания туляремией в регионе. Ранее люди заражались в 2012 и 2022 годах, когда разделывали тушки ондатры и зайца.