В Сибири мужчина заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей
Житель Красноярского края заболел туляремией, после того как порезал колбасу ножом, которым давил клещей в лесу. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.
Заболевание выявили у 67-летнего жителя Балахтинского района. Выяснилось, что, находясь в лесу, он снимал со своей одежды клещей и давил их руками и ножом. Последний он не помыл и после резал им колбасу. Через еду возбудитель инфекции попал в организм.
Всего с 2012 года это третий случай заболевания туляремией в регионе. Ранее люди заражались в 2012 и 2022 годах, когда разделывали тушки ондатры и зайца.
Возбудитель туляремии передается человеку не только от грызунов, но и от других переносчиков, в том числе клещей. К симптомам заболевания относится лихорадка, язвы, увеличение лимфатических узлов, в некоторых случаях развивается пневмония.