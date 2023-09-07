В Босфорском проливе сломался следовавший в Россию сухогруз

Сухогруз, направлявшийся в Россию, сломался в Босфорском проливе и был отбуксирован в порт Ахыркапы. Об этом со ссылкой на Береговую охрану Турции пишет ТАСС.

«У грузового судна USG ZURICH длиной 166 м во время следования из Тузлы [район провинции Стамбул] в Россию на юге Босфора произошла поломка двигателя», - пояснили в ведомстве.

Там также уточнили, что сухогруз, который ходит под флагом Либерии и направлялся в Новороссийск, был отбуксирован в Ахыркапы.