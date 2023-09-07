В Босфорском проливе сломался следовавший в Россию сухогруз

В Турции сообщили об отбуксировке следовавшего в Россию сухогруза
Сухогруз, направлявшийся в Россию, сломался в Босфорском проливе и был отбуксирован в порт Ахыркапы. Об этом со ссылкой на Береговую охрану Турции пишет ТАСС.
«У грузового судна USG ZURICH длиной 166 м во время следования из Тузлы [район провинции Стамбул] в Россию на юге Босфора произошла поломка двигателя», - пояснили в ведомстве.
Там также уточнили, что сухогруз, который ходит под флагом Либерии и направлялся в Новороссийск, был отбуксирован в Ахыркапы.
Ранее Босфорский пролив был закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза. По данным службы береговой охраны Турции, у корабля вышел из строя двигатель. При этом в проливе такие происшествия случаются нередко. Также движение судов приостанавливалось из-за аварии 190-метрового сухогруза Viva Eclipse.