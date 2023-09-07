В отношении жителя Хабаровского края возбудили дело о госизмене

Жителя Хабаровского края обвинили в госизмене из-за переводов денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ о государственной измене.
«Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — пояснили в региональном управлении ФСБ.
Кроме того, в службе рассказали, что мужчина планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ.
До этого сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали россиянина, которого заподозрили в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.
По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные действия. Расследование идет в рамках статьи УК РФ «Государственная измена».