ВСУ атаковали беспилотником Энергодар в Запорожской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

О пострадавших и разрушениях в результате происшествия не уточняется. Подробности выясняются.

Напомним, что в ночь на 7 сентября ВСУ атаковали беспилотниками ряд российских регионов. Один из дронов сбили в Подмосковье, еще два в Ростовской области, еще три — в Брянской.