ВСУ атаковали беспилотником Энергодар в Запорожской области
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
О пострадавших и разрушениях в результате происшествия не уточняется. Подробности выясняются.
Напомним, что в ночь на 7 сентября ВСУ атаковали беспилотниками ряд российских регионов. Один из дронов сбили в Подмосковье, еще два в Ростовской области, еще три — в Брянской.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал, что один дрон упал за городом, а другой —в центре, в районе улицы Пушкинская. Травмы получил один человек, трех зданий повреждены фасады. На месте падения беспилотника ввели режим ЧС, жителям домов предложили размещение в маневренном фоне.