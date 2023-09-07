В Москве задержали двух похитивших 26 млн рублей полицейских

"Предварительно установлено, что два сотрудника отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы ввели гражданина в заблуждение о его якобы причастности к противоправным действиям и за непривлечение его к уголовной ответственности получили его денежные средства на подконтрольный счет", - сказал собеседник агентства.