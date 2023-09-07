"Региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым мы будем восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации - формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества. Работу штаба в нашем округе возглавляю лично", - добавил глава городского округа.