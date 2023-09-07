Попытка атаки беспилотниками в ночь на 7 сентября: что известно

В ночь на четверг, 7 сентября, три российских региона атаковали беспилотниками. Дежурные средства ПВО уничтожили два дрона над территорией Ростовской области, еще один над Раменским районом Подмосковья, а еще три — над Брянской областью.

Рассказываем все, что известно к этой минуте о новой попытке Киева нанести удар по объектам в России.

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Ростовская область

Система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в Ростове-на-Дону. Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале, один дрон упал за городом в западной части Ростова, а второй — в центре, в районе улицы Пушкинская.

В результате повреждения получили несколько легковых автомобилей, фасады трех зданий. За медицинской помощью обратился один человек — у него диагностировали резаные раны ног. От госпитализации он отказался.

Позднее Голубев рассказал, что на месте падения беспилотника в центре города ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В трех поврежденных домах проживают 99 человек. Им предоставили возможность разместиться в маневренном фонде. После фиксации ущерба им предложат компенсации.

Подмосковье

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщало, что один дрон удалось ликвидировать над Раменским районом Московской области. Эту информацию также подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

По словам градоначальника, пострадавших и разрушений на месте падения обломков дрона, по предварительной информации, нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Позже данные были уточнены. РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщило о выбитых окнах в пяти квартирах жилого дома, повреждении четырех автомобилей во время ночного падения беспилотника в Раменском.

Во время атаки дрона в аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты. ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что из-за того на запасной аэродром ушло одно воздушное судно. Сейчас все меры предосторожности отменены, работа идет в штатном режиме.

Брянская область

Согласно последнему сообщению Минобороны РФ, над Брянской областью дежурным средствам ПВО удалось ликвидировать два беспилотника. Один был уничтожен в 6:30 мск, еще один — в 7:00 мск.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, регион атаковал еще один беспилотник. В своем Telegram-канале он рассказал, что один упал над Брянским районом, а второй подбили на подлете к Брянску.