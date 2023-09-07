РЖД: обломок БПЛА повредил витраж вокзала в Брянске
Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске, согласно предварительным данным пострадавших нет, сообщает пресс-служба РЖД.
«Сегодня в 06:30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что пассажиры были оперативно эвакуированы.
На движении поездов ситуация не сказывается.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.
Позже он сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску.