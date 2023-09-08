Брянский губернатор сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ

Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью
Российкие средства ПВО уничтожили украинский беспилотника самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — написал он в Telegram.
Богомаз сообщил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе российская ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины.