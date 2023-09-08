Брянский губернатор сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ

Российкие средства ПВО уничтожили украинский беспилотника самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз .

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов», — написал он в Telegram .

Богомаз сообщил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району, пострадавших и разрушений нет.