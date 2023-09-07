В МЧС рассказали подробности об аварии с грузовым поездом в Якутии

На железной дороге между городом Алдан и поселком Нижний Куранах, по уточненной информации ГУ МЧС Якутии, сошли с рельсов девять грузовых вагонов, в том числе три цистерны с дизельным топливом. Ранее сообщалось о семи перевернувшихся вагонах.

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Розлива дизельного топлива после ЧП нет. Тепловоз и 44 вагона, находившиеся в передней части состава, отцепили и направили в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. На месте остаются 12 вагонов, из них три на рельсах и девять опрокинутых. Сейчас их поднимают и перекачивают топливо из цистерн.

Повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы не пострадали.