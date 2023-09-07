В МЧС рассказали подробности об аварии с грузовым поездом в Якутии
На железной дороге между городом Алдан и поселком Нижний Куранах, по уточненной информации ГУ МЧС Якутии, сошли с рельсов девять грузовых вагонов, в том числе три цистерны с дизельным топливом. Ранее сообщалось о семи перевернувшихся вагонах.
Розлива дизельного топлива после ЧП нет. Тепловоз и 44 вагона, находившиеся в передней части состава, отцепили и направили в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. На месте остаются 12 вагонов, из них три на рельсах и девять опрокинутых. Сейчас их поднимают и перекачивают топливо из цистерн.
Повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы не пострадали.
Во время ликвидации последствий аварии пассажиров поездов будут перевозить на автомобилях через станцию "Нерюнгри". Туда уже отправили людей, которые ехали в составе №327 "Нижний Бестях - Благовещенск". Из Нерюнгри они поедут до пункта назначения на другом пассажирском поезде.