Разгерметизация газопровода произошла в Ленобласти

В Тихвинском районе Ленинградской области произошла разгерметизация трубопровода. Без газа остались 11 промышленных потребителей и 162 дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Инцидент произошел в среду, 6 сентября, рядом с микрорайоном Лесопитомник Тихвинского района. Сразу после происшествия газоснабжение было перекрыто.

Подача газа, заметили в пресс-службе, временно остановлена для 11 промышленных потребителей, 24 многоквартирных домов и 138 индивидуальных жилых домов.