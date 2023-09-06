В Грозном из-за непогоды погиб мужчина

Мужчина погиб в результате непогоды в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты", - рассказал собеседник агентства.

По данным региональном главка МЧС, пожарные и спасатели проводят откачку воды на территории частных домовладений, распилку упавших деревьев, демонтажи поврежденных крыш зданий - всего осуществлено более 20 выездов. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение до конца суток 7 сентября.

Министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов ранее в своем Telegram-канале отметил, что все медицинские учреждения Чечни, а также служба скорой медицинской помощи работают в штатном режиме. Бригады медиков ведут мониторинг ситуации и оперативно реагируют на вызовы.