В петербургском бизнес-центре упал промышленный лифт

Два пассажира пострадали при падении промышленного лифта в бизнес-центре на улице Циолковского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
"7 сентября в 14:40 мск в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в одном из бизнес-центров в доме 9 по улице Циолковского, 9, упал промышленный лифт, где находились два человека", - сказали в пресс-службе.
На место прибыли полицейские и экстренные службы. Потерпевшим оказывают медицинскую помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются.