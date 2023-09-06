Гости свадьбы устроили массовую драку на проезжей части в Воронежской области
Гости на свадьбе в Борисоглебске Воронежской области устроили массовую драку на проезжей части. Об этом сообщает «МОЕ!» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Инцидент произошел 5 сентября. По данным источника, причиной драки стал конфликт между гостями свадьбы, которую отмечали в одном из ресторанов неподалеку.
Драка началась на тротуаре, но затем переместилась на проезжую часть и начала препятствовать движению автомобилей. На кадрах с видеорегистратора в толпе виднеются женщины, которые, предположительно, пытались разнять конфликтующих.
Отмечается, что в результате потасовки никто не получил травм. В полицию по факту произошедшего также никто не обращался.
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