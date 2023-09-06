Опубликовано видео падения лифта на Бали, при котором погибли пять человек

На Бали 4 сентября пять сотрудников дорогого отеля погибли при падении стеклянного лифта в ущелье с высоты 90 метров, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию. Спасатели, изучив устройство инфраструктуры, заявили, что трос, тянувший лифт, был недостаточно прочным.

Стальной поворотный трос не был достаточно прочным, чтобы поднять вес, который был довольно тяжелым, а предохранительный клин или тормоз не сработали, поэтому лифт соскользнул вниз на высокой скорости. В результате пять пассажиров лифта погибли, — рассказал начальник полиции Убуда Маде Удер.

Среди погибших были двое мужчин и три женщины. Все в возрасте от 19 до 24 лет. Два человека погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Гостей курорта переселили в другое здание на время расследования.