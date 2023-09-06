Свадьба в Саратове завершилась переломом челюсти

В Саратове свадьба завершилась переломом челюсти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области .

По данным ведомства, в середине августа в городе проходила свадьба на набережной Космонавтов. Ближе к вечеру на мероприятии поссорились два гостя — 26-летний и 20-летний. Конфликт перерос в драку. Тогда старший мужчина ударил своего оппонента, сломав нижнюю челюсть. Потерпевшего доставили в больницу, а нападавшего — в отделение полиции.