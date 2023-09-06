В Казани посетитель бара умер после драки с охранником
В Казани в одном из баров произошел конфликт между посетителем и охранником. Ссора закончилась гибелью клиента заведения, пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление СК.
Инцидент произошел в ночь на 4 сентября.
По данным следствия, 24-летний охранник ударил 45-летнего мужчину кулаком в челюсть, после чего тот упал на пол.
После инцидента пострадавший был экстренно госпитализирован в городскую больницу. На следующий день он скончался.
В СК уточнили, что было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. По этой статье преступнику грозит до 15 лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Москве охранник универмага после словесной перепалки набросился на посетителя с кулаками, повалил и ударил ногой.
Полиция задержала нарушителя. Против него возбуждено уголовное дело.