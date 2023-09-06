Суд продлил арест Беркович и Петрийчук на два месяца

Хамовнический районный суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 6 сентября.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 11 ноября 2023 года, — рассказали в суде.

Вечером 4 мая стало известно, что Следственный комитет России задержал режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Ранее поступала информация о том, что худрука допрашивали в качестве свидетеля, однако позднее ее статус изменили.