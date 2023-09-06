Полицейских из Москвы заподозрили в коррупции

В пресс-центре МВД сообщили, что оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России подозревают сотрудников ОМВД РФ по району Южное Бутово в коррупции. Об этом сообщает «Лента.ру».

В пресс-центре уточнили, что полицейские из Южного Бутово могли получить взятку от представителя коммерческой организации. Согласно имеющейся информации, с помощью взятки представитель хотел избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

На данный момент подозреваемые сотрудники ОМВД отстранены от служебных обязанностей. В их отношении была организована проверка – если вина полицейских будет доказана, им грозит увольнение и уголовное наказание.