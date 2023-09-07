Губернатор Гладков сообщил об обстреле села со стороны ВСУ

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины выпустили четыре снаряда по селу Новопетровка в Валуйском городском округе.
Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.
Повреждения получили два частных домовладения.
Кроме того, в результате обстрела произошло загорание сухой травы на площади 100 кв. м, в настоящий момент пожар потушен.
Ранее Гладков сообщил, что украинские войска открыли огонь по окраинам села Вязовое Краснояружского района.