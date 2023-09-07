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Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины выпустили четыре снаряда по селу Новопетровка в Валуйском городском округе.

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села со стороны ВСУ
© РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.

Повреждения получили два частных домовладения.

Кроме того, в результате обстрела произошло загорание сухой травы на площади 100 кв. м, в настоящий момент пожар потушен.

Ранее Гладков сообщил, что украинские войска открыли огонь по окраинам села Вязовое Краснояружского района.

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