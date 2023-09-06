ЧП с лодкой в Химкинском водохранилище оказалось тренировкой частной организации

"Вечером 6 сентября в "Службу 112" поступило сообщение о людях, тонущих недалеко от пляжа "Химки-2". На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, специалисты выяснили, что в акватории Химкинского водохранилища проводится тренировка частной организации по спасению человека из воды", - сказали в ведомстве.