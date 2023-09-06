Двум россиянам грозит 50 лет тюрьмы в Таиланде за мошенничество

"Сегодня в Бангкоке состоялось консульское посещение задержанных нашим сотрудником. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. В выходе под залог им отказали, что говорит о серьезности преступления, в совершении которого их подозревают. Есть также и отягчающие обстоятельства - это смерть граждан Таиланда. Наказание может быть серьезным. Преступления в экономической сфере, мошенничество с банковскими картами и криптовалютой с отягчающими обстоятельствами в Таиланде может повлечь весьма суровое наказание в виде тюремного заключения от 30 до 50 лет", - информировали в консульском отделе.