Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей
Самолет, летевший рейсом киргизская Оша – Москва столкнулся с птицей во время полёта. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Согласно имеющейся информации, птица попала в турбину и повредила две лопатки двигателя. Неисправность была замечена в аэропорту «Жуковский». Отмечается, что из-за серьёзности повреждений самолёт был снят с рейсов до установки новых лопаток.
«При проведении послеполетного осмотра ВС обнаружены следы попадания птицы, в районе обтекателя локатора и повреждения двух лопаток вентиляторной ступени двигателя № 1. Проведена инспекция согласно АММ», – сообщает источник.
Ранее американская авиакомпания United Airlines остановила все полёты из-за технического сбоя.
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