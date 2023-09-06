Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей

Самолет, летевший рейсом киргизская Оша – Москва столкнулся с птицей во время полёта. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Согласно имеющейся информации, птица попала в турбину и повредила две лопатки двигателя. Неисправность была замечена в аэропорту «Жуковский». Отмечается, что из-за серьёзности повреждений самолёт был снят с рейсов до установки новых лопаток.