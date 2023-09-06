Стали известны подробности инцидента, в котором водитель наехал на воронежца
В Воронеже мужчина, которого переехали автомобилем на АЗС, ударил нападавшего ножом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Причиной словесной перепалки россиян стало место в очереди на автозаправке. В какой-то момент один из участников достал нож и порезал щеку оппоненту.
По данным СК, после драки водитель сел за руль своего автомобиля и наехал на соперника. В результате пострадавшего доставили в больницу. На данный момент он находится в реанимационном отделении, медики оценивают его состояние как тяжелое.
Водителя задержали, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Если его вину удастся доказать, он может получить до 15 лет лишения свободы.
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