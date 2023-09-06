В Воронеже мужчина, которого переехали автомобилем на АЗС, ударил нападавшего ножом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причиной словесной перепалки россиян стало место в очереди на автозаправке. В какой-то момент один из участников достал нож и порезал щеку оппоненту.

По данным СК, после драки водитель сел за руль своего автомобиля и наехал на соперника. В результате пострадавшего доставили в больницу. На данный момент он находится в реанимационном отделении, медики оценивают его состояние как тяжелое.