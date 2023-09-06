Человеческую ногу откопали на пляже на популярном курорте Европы

Человеческую ногу нашли на пляже муниципалитета Гандия в Испании. Об этом сообщает издание Informacion.

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Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября. Женщина прогуливалась по пляжу на популярном европейском курорте недалеко от Валенсии и обратила внимание на странный предмет, засыпанный песком. Она начала откапывать его и обнаружила, что это человеческая нога.

Прибывшие на место правоохранители закрыли пляж для посещений и оцепили территорию. По данным полиции, находка могла принадлежать мужчине, который пытался добраться до Европы по морю. Также рассматривается версия, что это мог быть человек, которого пытались незаконно переправить из Северной Африки в Евросоюз.

«На ноге не было переломов, море вынесло ее целиком, от бедра до лодыжки. Она очень сильно разложилась», — уточнил полицейский.

Конечность отправили на анализ и вскрытие, проводится проверка ДНК всех пропавших без вести людей. Также следователи ищут остальные части тела мужчины.