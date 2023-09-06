В Екатеринбурге госпитализировали мужчину, который залил салон трамвая кровью

В Екатеринбурге мужчина с раной молча зашел в трамвай и залил все кровью. Об этом сообщает «Е1».

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Инцидент произошел в трамвае №10. На остановке «Верх-Исетский рынок» в салон прошел россиянин с травмой ноги. Заметив рану, пассажиры постарались оказать мужчине необходимую помощь. Спустя некоторое время, на остановке «Фармацевтический колледж» окровавленному человеку вызвали скорую. Все это время мужчина молчал.

Пассажиры полагали, что мужчину ударили ножом, но, по словам медиков, это хроническое заболевание. На ноге у россиянина вскрылась язва.

«Он был нетрезвый и, скорее всего, как-то механически травмировал рану, задел обо что-то — и началось кровотечение», — сообщил один из специалистов в беседе с Е1.