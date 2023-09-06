Летевший из Киргизии в Россию самолет столкнулся с птицей

Самолет, летевший из Киргизии в Россию, столкнулся с птицей
Самолет, прибывший в Москву, оказался неисправным из-за попадания внутрь птицы. Об этом сообщает Telegram-канал «AVIAINCIDENT».
По данным канала, неисправность обнаружили сотрудники аэропорта «Жуковский» на послеполетном осмотре воздушного судна 5 сентября. Из-за попадания птицы, в самолете повредились две лопатки двигателя.
Известно, что самолет совершал рейс из Оша (Киргизия) в Москву и принадлежит «Уральским авиалиниям».
Ранее в Китае пилотам пришлось экстренно посадить самолет из-за загоревшегося на борту пауэрбанка.
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