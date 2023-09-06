Россиянин, вышедший из колонии два месяца назад, арестован за насилие над ребенком

В Татарстане под стражу заключили рецидивиста, который спустя пару месяцев после выхода из мест лишения свободы изнасиловал младшеклассницу. Об этом сообщил портал chelny-biz.ru со ссылкой на решение Набережночелнинского городского суда.

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Преступление в отношении малолетней 38-летний уроженец Башкирии, по версии следствия, совершил 2 сентября. Мужчина пригласил к себе домой девочек: которых случайно встретил в подъезде. Школьниц он пытался заманить к себе угощениями. Одна из подружек предложение отклонила, а ее сверстница последовала за незнакомцем.

Сопроводив девочку до своей квартиры, злоумышленник набросился на нее и надругался, а после изнасилования выставил пострадавшую на улицу. Известно, что подозреваемый в педофилии уже был судим, в последний раз из колонии он вышел в июне. Он поселился в съемной квартире и не имел официального трудоустройства.