В Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом

На территории Старого города в Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское СМИ.

По данным издания, в результате нападения пострадал минимум один человек, о его состоянии ничего неизвестно. Нападавшего задержали.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. В Израиле инцидент охарактеризовали как теракт.