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В Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом

В Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом

В Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом
© globallookpress.com

На территории Старого города в Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское СМИ.

По данным издания, в результате нападения пострадал минимум один человек, о его состоянии ничего неизвестно. Нападавшего задержали.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. В Израиле инцидент охарактеризовали как теракт.

Напомним, что в августе в мавзолее Шах-Черах произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. Два из них были служителями мавзолея.

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