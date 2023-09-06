В Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом
В Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом
На территории Старого города в Иерусалиме неизвестный совершил нападение с ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское СМИ.
По данным издания, в результате нападения пострадал минимум один человек, о его состоянии ничего неизвестно. Нападавшего задержали.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. В Израиле инцидент охарактеризовали как теракт.
Напомним, что в августе в мавзолее Шах-Черах произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. Два из них были служителями мавзолея.
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