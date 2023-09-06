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15 ведер на квадратный метр: последствия сильнейшего ливня в Турции. Фоторепортаж

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Контейнеры в воде на таможне Халкали в западном районе Стамбула 
© EPA/TACC
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Испорченные вещи лежат на улице у мебельного рынка после наводнения 
© EPA/TACC
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Последствия сильного дождя в Стамбуле 
© EPA/TACC
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Последствия сильного дождя в Стамбуле 
© EPA/TACC

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Мебельный магазин в Стамбуле после наводнения 
© EPA/TACC
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Последствия сильного дождя в Стамбуле 
© EPA/TACC
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Последствия сильного дождя в Стамбуле 
© EPA/TACC
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Контейнеры в воде на таможне Халкали в западном районе Стамбула 
© EPA/TACC
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Последствия сильного дождя в Стамбуле 
© EPA/TACC

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Мебельный магазин в Стамбуле после наводнения 
© EPA/TACC
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Последствия сильного дождя в Стамбуле 
© EPA/TACC

    Минувшим днем на Турцию обрушились сильнейшие дожди. Первый за многие месяцы ливень привел к масштабным кратковременным подтоплениям в Стамбуле. От удара стихии наиболее пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.

    По словам мэра города Экрема Имамоглу, в некоторых местах выпало сразу 150 мм осадков на квадратный метр — почти 15 ведер. Сейчас над ликвидацией ущерба от рекордного дождя работают более 2,1 тысячи сотрудников.

    Уже известно, что в результате подтоплений погибли два человека, один из них — иностранец. Всего же власти насчитали 31 пострадавшего.

    Последствия сильного дождя в Турции – в галерее «Рамблера».

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