15 ведер на квадратный метр: последствия сильнейшего ливня в Турции. Фоторепортаж

Минувшим днем на Турцию обрушились сильнейшие дожди. Первый за многие месяцы ливень привел к масштабным кратковременным подтоплениям в Стамбуле. От удара стихии наиболее пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.

По словам мэра города Экрема Имамоглу, в некоторых местах выпало сразу 150 мм осадков на квадратный метр — почти 15 ведер. Сейчас над ликвидацией ущерба от рекордного дождя работают более 2,1 тысячи сотрудников.

Уже известно, что в результате подтоплений погибли два человека, один из них — иностранец. Всего же власти насчитали 31 пострадавшего.