Крыша загорелась у жилой пятиэтажки в Новосибирске

Крупный пожар произошел в Калининском районе Новосибирска. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Новосибирской области, у жилого пятиэтажного здания на 2-ом Краснодонском переулке загорелась крыша.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:11 по местному времени (13:11 мск). К моменту прибытия первого подразделения с кровли здания шел густой дым. Газодымозащитники провели поквартирную разведку и эвакуировали из дома 30 человек.

На локализацию огня пожарным потребовалось около часа, еще через 26 минут открытое горение удалось ликвидировать. По предварительной информации, площадь пожара составила 600 квадратных метров.