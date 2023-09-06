В Краснодарском крае мужчина избил росгвардейца

В Кореновске в Краснодарском крае местному жителю предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии после нападения около кафе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

«Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя», — уточнил

По данным следователей, в ночь на 27 августа нынешнего года житель города Кореновска нарушил общественный порядок в одном из кафе города на улице Комсомольской. Администрация заведения вызвала сотрудников районного отделения вневедомственной охраны.

«По прибытии правоохранителей фигурант отказался подчиняться их законным требованиям о прекращении своих противоправных действий», — говорится в сообщении.

Отказавшись исполнять требования, злоумышленник ударил в голову одного из росгвардейцев.

«По ходатайству следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе СК по региону.

До этого жители Красноярска, оставшиеся без водоснабжения, подрались на улице из-за бесплатной воды.