В российской многоэтажке прогремел взрыв

В жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге прогремел взрыв. Об этом сообщает E1 в Telegram-канале.

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ЧП произошло в одной из квартир дома №32 по улице Циолковского. Ударной волной выбило окна в лоджии. Осколки и рама полетели на асфальт. Причина случившегося пока неизвестна.

На место приехали экстренные службы, у здания дежурят пожарные. Ожидается прибытие бригады скорой помощи. Другие подробности происшествия уточняются.