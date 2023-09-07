В Курской области девять человек отравились шаурмой

"Управлением Роспотребнадзора по Курской области начата проверка в связи с поступлением экстренных извещений об обращениях за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции девяти граждан, посещавших пункт общественного питания в городе Льгове. По предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму", - говорится в сообщении ведомства.