В многоэтажке Екатеринбурга прогремел взрыв

В Екатеринбурге прогремел взрыв в квартире жилого дома номер 32 на улице Циолковского. Об этом сообщает издание E1.ru.

По предварительной информации, взрыв произошел 6 сентября на последнем, 12-м, этаже здания. В результате инцидента в квартире выбило лоджию, ее обломки и осколки стекол упали на землю, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что дом не подключен к газоснабжению. Информации о пострадавших не поступало.