Суд продлил арест соучастника теракта против журналистки Дугиной

Нагатинский суд Москвы продлил арест бывшему полицейскому Ивану Рыбину, обвиняемому в сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые позднее были использованы при организации теракта против нее. Об этом сообщает ТАСС.

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Мужчина пробудет за решеткой до 26 февраля 2024 года.

По этому делу также проходит ранее судимый Даниил Чоудхури. И он, и Рыбин обвиняются по частям 1 и 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица).

Бывшему сотруднику МВД также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе сведений о журналистке Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность госинспектора ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он получил конфиденциальную информацию о журналистке и продал ее за 3350 рублей. Чоудхури передал купленную информацию неизвестным лицам.

Рыбин вину в совершении преступления признал, но при этом заявил, что не знал, для чего собирается информация о Дугиной.