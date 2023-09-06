Суд продлил арест соучастника теракта против журналистки Дугиной

Нагатинский суд Москвы продлил арест бывшему полицейскому Ивану Рыбину, обвиняемому в сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые позднее были использованы при организации теракта против нее. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина пробудет за решеткой до 26 февраля 2024 года.
По этому делу также проходит ранее судимый Даниил Чоудхури. И он, и Рыбин обвиняются по частям 1 и 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица).
Бывшему сотруднику МВД также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе сведений о журналистке Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность госинспектора ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он получил конфиденциальную информацию о журналистке и продал ее за 3350 рублей. Чоудхури передал купленную информацию неизвестным лицам.
Рыбин вину в совершении преступления признал, но при этом заявил, что не знал, для чего собирается информация о Дугиной.
В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия так и не услышала от международных организаций реакцию на то, как не стало Дарьи Дугиной.