В Геленджике мужчина ранил двух человек из пневматического пистолета
Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в зоне отдыха у реки в Геленджике. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, он задержан, несколько человек пострадали.
"В результате стрельбы двое мужчин госпитализировали в городскую больницу города Геленджика, в настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь, устанавливается степень тяжести вреда причиненного их здоровью", - отметили в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские устанавливают, что сподвигло мужчину начать стрельбу и другие обстоятельства происшествия. В его отношении инициировали процессуальную проверку.