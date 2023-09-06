Россиянин упал в океан на глазах у друзей и пропал без вести на Камчатке

На Камчатке спасатели ищут россиянина, который перевернулся на сапборде на глазах у друзей и пропал без вести в океане. Об этом сообщили в краевом МЧС.

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Инцидент произошел поздно вечером 5 сентября в бухте Бечевинской. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что трое мужчин перевернулись на сапбордах и упали в воду. Двое смогли выбраться на берег самостоятельно, местоположение третьего установить не удалось. Свидетели пришли на помощь пострадавшим, но так и не обнаружили мужчину.

Утром 6 сентября в бухту Бечевинскую из Петропавловска-Камчатского отправился спасательный отряд на катере. Уточняется, что у специалистов есть необходимое для поиска оборудование, в том числе беспилотник.