В Петербургской гимназии в рюкзаке ученицы взорвался пауэрбанк
Пауэрбанк взорвался в рюкзаке у школьницы прямо в коридоре гимназии в Петербурге, помещение заволокло дымом. Об этом сообщается в Telegram-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел в гимназии N642 на Морской набережной, происходящее сняли на видео ученики.
По предварительной информации, в рюкзаке одной из школьниц взорвалось зарядное устройство, коридор заволокло дымом, детей и персонал гимназии пришлось срочно эвакуировать. Пострадавших нет.
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