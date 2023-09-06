Пауэрбанк взорвался в рюкзаке у школьницы прямо в коридоре гимназии в Петербурге, помещение заволокло дымом. Об этом сообщается в Telegram-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в гимназии N642 на Морской набережной, происходящее сняли на видео ученики.