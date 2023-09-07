Летевший в Москву самолет сел в Уфе из-за тумана

Летевший в Москву самолет авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет портал «Полит74».

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Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, направлявшимся в российскую столицу из Челябинска. Отмечается, что пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром из-за погодных условий, в частности, из-за сильного тумана.

В результате воздушное судно приземлилось в аэропорту Уфы. Посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.