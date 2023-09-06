В Греции член экипажа парома сбросил опоздавшего пассажира под винты

Во вторник, 6 сентября, в Пирейском порту Греции член экипажа парома столкнул опоздавшего пассажира в воду, в результате он попал под винты и погиб. Об этом сообщает Πρώτο Θέμα.

Видеозапись инцидента опубликовал пользователь соцсети X (ранее Twitter) kakajason.

По данным Πρώτο Θέμα, 36-летний мужчина взбежал на аппарель парома Blue Horizon, когда судно готовилось отплыть в Ираклион. Навстречу ему вышли члены экипажа, они начали оттеснять мужчину на берег. Во время его второй попытки попасть на паром один из них столкнул мужчину в воду.

Мужчина попал под напор запущенных двигателей большого пассажирского парома. Когда его достали из воды, он был уже мертв, а затем Blue Horizon «отплыл в Ираклион как ни в чем не бывало».

По приказу прокурора и начальника порта паром вернулся в Пирей. Капитан и члены экипажа Blue Horizon были арестованы.