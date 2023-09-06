СМИ: В Подмосковье неизвестные убили животное во время оккультного ритуала
В Подмосковье неизвестные провели оккультный ритуал, в ходе которого была убита коза. Об этом стало известно в среду, 6 сентября.
Инцидент произошел в лесу недалеко от деревни Лисинцево Наро-Фоминского городского округа. Погибшее при странных обстоятельствах животное обнаружили местные жители, которые и обратились в полицию.
Как сообщил РЕН ТВ, по данному факту проводится проверка.
Другой оккультный ритуал провели две женщины в Канаде. Об этом стало известно после того, как местная жительница сняла на камеру, как две полуобнаженные «ведьмы» съели в лесу около ее дома мертвого оленя.