СМИ: В Подмосковье неизвестные убили животное во время оккультного ритуала

В Подмосковье неизвестные провели оккультный ритуал, в ходе которого была убита коза. Об этом стало известно в среду, 6 сентября.

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Инцидент произошел в лесу недалеко от деревни Лисинцево Наро-Фоминского городского округа. Погибшее при странных обстоятельствах животное обнаружили местные жители, которые и обратились в полицию.

Как сообщил РЕН ТВ, по данному факту проводится проверка.