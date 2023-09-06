В России задержали трех спонсоров ФБК*

Силовики задержали трех спонсоров ФБК (признан иноагентом, экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Lenta.ru

Также у задержанных — Ильи Старцева в Москве, Глеба Калинычева в Нижнем Новгороде и Андрея Новокрещеных в Красноярске — были проведены обыски.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения. Источник издания указал, что правоохранительные органы намерены устанавливать других спонсоров экстремистов.