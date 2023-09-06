Катер и надувная лодка столкнулись в Хабаровске, пропал один из пассажиров

В затоне имени Кирова в Хабаровске катер врезался в надувную резиновую лодку, два человека получили травмы, один пропал. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

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Компания из трех человек каталась в затоне имени Кирова, в районе полуострова Заячий после заката без габаритных огней. В темноте в них влетел катер, резиновая шлюпка начала сдуваться и тонуть.

Владелец судна бросился в воду и сумел спасти 25-летнего мужчину и женщину, пострадавших госпитализировали с различными травмами, еще один пассажир лодки пропал, его ищут спасатели.