В Санкт-Петербурге юноша залез в печь крематория и получил сильные ожоги

Молодого человека госпитализировали с ожогами после того, как он залез в печь крематория для животных в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в среду, 6 сентября.

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По предварительным данным, инцидент произошел ночью на кладбище животных. Житель Екатеринбурга проник на территорию и пошел к крематорию. Нарушителя заметил охранник и попросил уйти. Юноша повел себя неадекватно, но все же ненадолго удалился.

Немного позже молодой человек все же смог проникнуть в здание, где и залез в печь для кремации животных. В результате он получил ожоги 20 процентов тела и был госпитализирован.

Как сообщил РЕН ТВ, мужчина мог находится в состоянии наркотического опьянения.