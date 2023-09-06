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В Санкт-Петербурге юноша залез в печь крематория и получил сильные ожоги

Молодого человека госпитализировали с ожогами после того, как он залез в печь крематория для животных в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в среду, 6 сентября.

В Санкт-Петербурге юноша залез в печь крематория и получил сильные ожоги
© Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По предварительным данным, инцидент произошел ночью на кладбище животных. Житель Екатеринбурга проник на территорию и пошел к крематорию. Нарушителя заметил охранник и попросил уйти. Юноша повел себя неадекватно, но все же ненадолго удалился.

Немного позже молодой человек все же смог проникнуть в здание, где и залез в печь для кремации животных. В результате он получил ожоги 20 процентов тела и был госпитализирован.

Как сообщил РЕН ТВ, мужчина мог находится в состоянии наркотического опьянения.

Другого мужчину госпитализировали после того, как он попытался себя поджечь в ресторане на юго-востоке Москвы. Гражданин зашел в заведение, приблизился к барной стойке, облил себя горючей жидкостью и поджег. В результате начался пожар. Кроме виновника возгорания никто не пострадал.

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