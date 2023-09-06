Сотрудники лагеря в Бурятии, где норовирусом заболели 29 детей, подделывали документы

Сотрудники детского лагеря «Байкальский бор», где в конце августа массово заболели дети, подделывали справки о медосмотрах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

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Детский лагерь «Байкальский бор» закрыли на 90 суток после 29 случаев норовирусной инфекции у детей. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Установлены факты подделки документов о прохождении периодического медицинского осмотра и о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников пищеблока», — сообщает пресс-служба ведомства.

Когда о вспышке инфекции в лагере стало известно, руководство не стало изолировать зараженных детей. Пищеблок и персонал продолжил работу в обычном режиме.